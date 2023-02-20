Adıyaman Gezilecek Yerler 2023 - Adıyaman’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

1-) NEMRUT DAĞI

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Gün batımının izlenebileceği en güzel yerlerden biridir.

2-) ADIYAMAN ULU CAMİİ

Adıyaman'ın en büyük ibadet mekanı olan Ulu Camii, elde olan belgelere göre; Dulkadiroğullarından Alaü'd-devle tarafından inşa ettirilmiştir. Cami, orijinal mimarisinden uzaklaşmıştır, çünkü 1873 yılında yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Yapılışı sırasında kesme taş kullanılan cami, kareye yakın dikdörtgen planlıdır.

3-) ADIYAMAN ESKİSARAY CAMİİ

Adıyaman merkezinde bulunan Eskisaray Camii, köklü tarihiyle şehrin önemli kalıntıları arasında yerini almıştır. Cami, 1638 yılında İbrahim Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Şehrin en dikkat çekici ibadet yerlerinden biri olan cami, özellikle mihrabıyla göz doldurmaktadır.

4-) ADIYAMAN MÜZESİ

Adıyaman Müzesi, konum olarak şehir merkezinde yer almaktadır. Müzenin oluşması ve faaliyete geçmesi, 1978 kurtarma kazıları sonucu ortaya çıkarılan eserlerin depolanmasıyla başlamaktadır. Müzede yaklaşık 25.000 eser bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 2.000 eser teşhirde sergilenmektedir.

5-) CENDERE KÖPRÜSÜ

Dünyanın en eski köprülerinden biri olan Cendere Köprüsü, Adıyaman'ın turistik gezi alanlarından birini oluşturmaktadır. İsmini Cendere Çayı'ndan almıştır. 1900 yıldır varlığını sürdürmeye devam etmektedir. İl merkezine 55 kilometre uzaklıkta olan köprü, Kahta ve Sincik'i birbirine bağlar.

6-) GERGER KALESİ

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, yüksek bir tepe üzerinde bulunan kale, Ortaçağ'dan günümüze kadar gelebilmiş sağlam yapılardan biridir. Hitit döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir ve M.Ö. II. Yüzyılda Kommagenelerden olan Arsemes tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Gerger Kalesi, aşağı kale ve yukarı kale olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Kalenin içerisinde dükkanlar, su sarnıçları ve cami kalıntıları vardır. Bu yapıların Arap akınları sırasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Günümüze çok iyi bir durumda gelen Gerger Kalesi, Oymaklı Köyü'ne oldukça yakındır.

7-) ADIYAMAN YENİ KALE

İl merkezine 60 kilometre uzaklıkta olan kale, Kommagene'ler tarafından inşa edilmiştir. Memlükler tarafından ise restore edilmiştir. Kalenin içerisinde birçok kalıntı vardır. Cami, çarşı, zindan, güvercinlik ve su yolları kalıntıları kalenin parçalarını oluşturur. Kalede bulunan bir su yolu Arsemia Antik Kenti'ne kadar ulaşır. Adıyaman şehrinin tarihine ışık tutan Yeni Kale, günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmeyi başarmıştır.

8-) PALANLI MAĞARASI

M.Ö 4000'li yıllardan kalma mağara Adıyaman'ın 10 km. kuzeyinde yer alır. İsli duvarlarında halen bozulmadan duran yalın kontur çizgilerle oluşturulmuş geyik figürleri M.Ö. dönemlerin büyüsünü gözler önüne sermektedir. Burası doğal bir mağara olup, paleolitik dönem insanları tarafından kullanılmıştır. Palanlı mağarası arkeolojik sit alanı olarak tescillidir. Ayrıca bulunduğu derin vadi eşi benzeri zor bulunan doğa parçasıdır.

9-) KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ

Adıyaman'da bulunan Karakuş Tümülüsü, şehrin önemli gezi alanlarından biridir. Tümülüs Nemrut Dağı Milli Parkı'nın içinde bulunup, buradaki anıt Kommegene Kralı II. Mithridates'in annesi İsas adına dikilmiştir. Tümülüste bulunan anıt 21 metre uzunluğundadır. M.Ö. I. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

10-) HAYDARAN KAYA MEZARLARI

Adıyaman'ın 17 km kuzeyinde Taşgedik köyü sınırları içinde bulunur. Burada kaya mezarlar ve Güneş Tanrısı Helios ile Kommagene Kralı Antiochos'un tokalaşma kabartmaları vardır.