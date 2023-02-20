Bingöl Gezilecek Yerler 2023 - Bingöl’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

YÜZENADA

Yüzenada; karaya bağlantısı olmayan, su yüzeyinde serbest halde bulunan adalardır. Türkiye'de günümüzde bilinen 22 adet yüzenada bulunmaktadır. Bingöl ilinin Solhan ilçesi Hazarşah Köyü Aksakal Göl mezrasında hareket eden üç ada vardır. Yüzenada o yörede yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Söz konusu ada, şimdiye kadar görülmemiş bir tabiat olayına sahiptir. Bingöl-Solhan Karayolunda 4.5 km uzaklıktadır.

ÇİR ŞELALESİ

Çir Şelalesi: Uzun dere köyünün adını aldığı derenin, Çir taşı adi verilen 100 m. yükseklikteki kayalığın ortasından geçen güzel görünümlü bir şelaledir. Su 50 m. yükseklikten alt tarafı kayalık olan dere yatağına düşerken güzel bir görünüm arz etmektedir.

KRAL KIZI KALESİ

Genç ilçesinde yer alan kale Diyarbakır çayı ile Konsper Çayı'nın buluştuğu yerde bir tepeye yapılmıştır. Keynekler denen bu yer yıkıntı durumdadır. Söylentilere göre Pers Kralı Dano kaleyi kızı için yaptırmıştır.

BUBAN BACALARI

Buban Bacaları: Dış kuvvetler (rüzgar, akarsu) tarafında aşındırıp taşınması sonucu oluşan harika bir doğal güzelliktir.

KIĞI KALESİ

İlçe merkezinin güneydoğusunda yer alan Kiğı Kalesi, çok sağlam bir yapıya sahiptir. Etrafı sarp kayalıklarla kaplı ve oldukça yüksek olan kale, dağlık olan bölgeye de hakimdir. Görünümü itibariyle Urartu Kalelerini anımsatan kalenin üst kısmında Ortaçağ'a tarihlenebilecek mimari duvar kalıntıları bulunmaktadır.

KAPLICALAR

Bingöl Merkeze bağlı Ilıcalar Beldesinde yer almakta olan kaplıcalar, Bingöl-Erzurum Karayolu'nun 20. kilometresindedir. Kaplıcalar karayolu üzerinde bulunması nedeniyle ulaşım açısından önemli bir avantaja sahiptir. Kaplıca Havuz Suyu yapılan tahlillere göre, biokarbonatlı, karbondioksitli ve karbon gazozlu sular grubundan olup aynı zamanda klor, sülfat ve silikat gibi anyonlar ile demir ve alüminyum katyonları da içermektedir. Bu nedenle Sağlık Turizmi açısından da özellik arz eder.

HESAREK KAYAK MERKEZİ

Hesarek Kayak Merkezi: Bingöl il merkezine bağlı Dikme köyü Haserek Dağı eteklerinde yer alan Hesarek Kayak Merkezi, 2016 yıllında hizmette açılmıştır. Kayak Merkezi; 1700 metre kayak pisti, telesiyeji, teleskisi ve baby lifti, 70 yatak kapasiteli oteli ve sosyal tesisiyle yıl boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

ABDÜLKADİR SARI DİNLENME TESİSLERİ

Öz-Kale Vali Abdulkadir Sarı Dinlenme ve Spor Tesisleri Tesis Bingöl-Muş karayolunun 5 km. de Kaleönü Mahallesindedir. 1985-1986 yıllarında 111.000 m2 lik bir alan üzerinde İl Özel İdaresince tesis edilen örnek meyve ve kavak bahçesi içindedir. Bu bahçe içindeki Vali Abdülkadir Sarı Dinlenme ve Spor Tesislerine ait alan yaklaşık 7-8 dönümdür. Tesis halka açık olup, her türlü yiyecek ve içecek müstecir tarafından günlük olarak satılmakta olduğu gibi, piknik için gidenler kendi ihtiyaçlarını kendileri götürüp piknik yapmaları da mümkündür.