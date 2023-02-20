Kırşehir Gezilecek Yerler 2023 - Kırşehir’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

1.AHİ EVRAN CAMİ

1482 yılında ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ın Kırşehir'deki zaviyesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde teşkilatın örgütsel yapısıyla ilgili kararların alındığı merkez konumunda olması ve Ahi Evran'ın türbesinin burada bulunması nedeniyle Ahilik Teşkilatı'nın bugün ayakta kalan en önemli temsilcisi konumundadır. Aslen zaviye olarak yapılan bina son zamanlarda cami olarak kullanılmaktadır.

2.CACA BEY CAMİ

1271 yılında yapılan bu cami Kırşehir'e gidildiğinde gezilecek en önemli yerlerden biridir. Aslında araştırma merkezi olan Caca Bey Cami ilgi çekici bir yerdir. İki eyvanlı kapalı avlulu medrese grubuna girmektedir. Dönemin de astronomi yüksek okulu olarak hizmet veren Medrese dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapıttır. Büyük kubbenin hemen altında, Yıldızların incelendiği bir havuz bulunmaktadır. Mukarnas kavsaralı iki renkli taş işçiliğinin Taç kapısı mimari bir şaheserdir. Minaresi yapıdan ayrı olup, gözlem kulesi niteliğini taşır. Ana eyvanda yer alan karşılıklı iki sütun, koni ve küre biçimlerinin üst üste bindirilmesiyle oluşmuştur. Bu sütun düzenlemesinin Anadolu Türk Sanatında başka bir örneği bulunmamaktadır.

3.MUCUR YERALTI ŞEHRİ

Birçok tarihi eseri olan Kırşehir Romadan kalma eserleri de içerisinde barındırıyor. MS 2. Yüzyılda Roma döneminde, Hristiyanlık hızla yayılırken puta tapanlar ile Müslümanlar arasında büyük mücadeleler yaşanmıştır. Hristiyanlar saklanmak amacıyla birçok yeraltı şehri inşa etmişlerdir. Yerden 7-8 metre derinlikte bulunan Mucur Yeraltı Şehri, yumuşak kayalara oyularak inşa edilmiş. Kırşehir Aşıkpaşa Türbesi yakınlarına kadar uzandığı düşünülen Mucur Yeraltı Şehri, günümüze kadar temizlenen oda, salon ve koridorlarıyla geniş kapsamlı bir görünüme sahip.

4.ÇAĞIRKAN KALE

Kırşehir ili Kaman ilçesine 9 km uzaklıktaki Çağırkan kasabasında bulunur. 25-27 metre yüksekliğindeki toprak dolgu höyüğün genişliği 500 m den fazladır. Höyükte Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına Japonlar tarafından Prof. Dr. Masao MORİ başkanlığında 1986 yılında arkeolojik kazılar başlatılmıştır, kazılarda elde edilen eserlere bakıldığında höyüğün MÖ 3000'den islami döneme kadar iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Kale höyükte çoğunluğu günlük kullanıma ait olan çanak, çömlek ve ev aletleri ile takılardan oluşan 100'lerce eser çıkmıştır. Kazılardan çıkan eserlerin Hitit ve Firik medeniyetlerine ait olduğu anlaşılmıştır.

4.ÜÇAYAK KİLİSESİ

Bizans dönemine ait bu eser Kırşehir'in merkezine uzan ve konum olarak da biraz ilginçtir. Tek başına bir kırın ortasına yapılan bu ilginç eser Katolik, Ortadoks ve Protestan mesheplerinin birlikte kullandığı tüm Hristiyanların ortak ibadethanesi olarak biliniyor. Anadolu'daki il büyük köy olduğu söyleniyor.

5.SEYFE GÖLÜ

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yer alıyor. Kuş cenneti olarak bilinen Seyfe Gölü birçok kuş türünün bulunduğu bir yer bu kış cennetinde flamingo, ördek, angıt, martı ve balıkçı kuş bulunuyor.

KIRŞEHİR'İN MEŞHUR YEMEKLERİ

İç Anadolu'nun merkezinde olan Kırşehir çevresindeki illere nazaran farklı bir yemek kültürü benimsemiştir. Kırşehir'in en çok bilinen yemeği düğün çorbasıdır fakat kimisine göre Kırşehir denilince akla ilk gelen yemek tandırda pişen çömlek paçadır. Diğer yemekleri ise; Dövme, çullama, topalak, madımak, Kırşehir köftesi ve boranidir. Şayet bir gün Kırşehir'e uğrarsanız bu mekanları ziyaret etmeyi ve bu yemeklerin tadına bakmayı unutmayın.