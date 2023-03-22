Selinos Bergama’ya hayat verecek

Antik Selinos Kanalında aynı anda 6 medeniyete birden (Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti) yolculuk yapılabileceğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Selinos Deresi yatağında toplam 2 bin 800 metrelik bölümde çalışıyoruz. Bu bölümün 400 metrelik kısmı tonoz. Geriye kalan 2 bin 400 metrelik duvar hattının ise bin 800 metresini yeniden inşa ediyoruz. 600 metrelik antik duvarı ise güçlendirip, onarıyoruz. Şu ana kadar bin 300 metre duvarı sıfırdan inşa ettik. 420 metrelik tarihi duvarı ise güçlendirdik." diye konuştu.
KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için başlatılan kamulaştırma işlemlerinin de devam ettiğini anlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 59 parseldeki çalışmaların tamamlandığını söyledi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kamulaştırılan 40 parseldeki yıkım işlemlerini tamamladık. 19 parselde ise yıkım için hazırlıklarımız devam ediyor. 36 parselin de kamulaştırma işlemleri sürüyor" dedi.
KURUL GÖZETİMİNDE
Çalışmaların İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gözetiminde, tarihi dokuya uygun şekilde yürütüldüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Antik Selinos Kanalı boyunca uzmanların görüşleri doğrultusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bazı özel bölümlere makine bile sokmadan, insan gücü ile çalışıyoruz. Proje bittiği zaman İzmir Efes'in ardından 2. Bir Antik kanala daha kavuşmuş olacak. Selinos deresine gelen yerli ve yabancı turistler 6 medeniyete birden yolculuk yapabilecek. Hedefimiz yılsonunda projenin ilk etabını tamamlamak." dedi.