Selinos Bergama’ya hayat verecek

Antik Selinos Kanalında aynı anda 6 medeniyete birden (Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti) yolculuk yapılabileceğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Selinos Deresi yatağında toplam 2 bin 800 metrelik bölümde çalışıyoruz. Bu bölümün 400 metrelik kısmı tonoz. Geriye kalan 2 bin 400 metrelik duvar hattının ise bin 800 metresini yeniden inşa ediyoruz. 600 metrelik antik duvarı ise güçlendirip, onarıyoruz. Şu ana kadar bin 300 metre duvarı sıfırdan inşa ettik. 420 metrelik tarihi duvarı ise güçlendirdik." diye konuştu.