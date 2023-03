Kapadokya’da turistlere hizmet sunan atlar çeşitli eğitimlerden geçiriliyor

Kapadokya'yı keşfetmek için dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin güvenli şekilde at sırtında gezmelerini olanak sunan atlar, kalabalık ve gürültülü ortamlara alıştırılıyor, engebeli arazilerde deneyim yürüyüşüne çıkarılıyor.

Turlara katılan turistlerin güvenliğini ön planda tutan firmalar, "güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'daki en gözde aktivitelerden atlı tur için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzman eğiticiler tarafından vadilerde gezdirilen atlar, eğitimlerle, sıcak hava balonları ve arazi araçlarının çıkardığı seslere alıştırılırken, insanların çok olduğu kalabalık ortamlarda sakin kalması sağlanıyor.

Kapadokya At ve Atçılık Geliştirme Derneği Başkanı Rahmi Özgür, Kapadokya'daki en çok tercih edilen aktiviteler arasında yer alan atlı turun güvenli şekilde sürdürülebilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütüldüğünü söyledi.

Özgür, "Dışarıda getirilen atları veya kendi çiftliğimizde ürettiğimiz atlara ilk önce manejlerde ortama alıştırıyoruz. Sonra rehberlerimizle birlikte tura gidiyor. Binilir hale geldiği zaman müşteriye veriyoruz. Başka ülkelerden gelen misafirlerimiz buradaki turları beğeniyor. Coğrafi olarak çok iyi bir bölgedeyiz. Vadi turlarının yanı sıra gündoğumu, günbatımı turları yapıyoruz" diye konuştu.

Atlara eğitim veren profesyonel at eğitimcisi Nevruz Merdan, çocukluğundan beri atlarla haşır neşir olduğunu söyledi.

Açık arazi ve kalabalık ortamlara alıştırdıkları atlarla düzenlenen turların yabancı turistleri cezbettiğini ifade eden Merdan, "Atları güvenli hale getirmek için çeşitli eğitimlerden geçiriyoruz. Tur sırasında atların balonlardan ürkmemesi için kendimiz binip alanda geziyoruz. Bir iki kez götürdükten sonra alışıyorlar. İnsanların çok olduğu yerlerde dolaştırıp, alıştıklarına emin olduktan sonra tur için müşteriye veriyoruz. Böylelikle insan bindiğinde bir tepki vermiyor. İnsana en çok yaklaşan hayvan at ve köpektir Kişiye göre at veriyoruz. At turunu da bölgede, daha çok Fransız ve İtalyan'lar tercih ediyor. Son dönemde yerli turistler de talep ediyor" dedi.

Atların eğitimine destek veren at eğiticisi Muhammed Halil çiftliklere getirilen atlara sevgi ile yaklaşıldığında verilen eğitime karşı daha duyarlı hale geldiklerini anlattı.

Halil, eğitimli atlarla peribacaları ile kaplı vadilerde düzenlenen turların yerli ve yabancılar için eşsiz bir deneyim sunduğunu söyledi.