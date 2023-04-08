Kapadokya’yı Mart ayında 168 bin kişi gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı her geçen gün artıyor. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Mart ayında 168 binden fazla turist ziyaret etti.

52 bin 101 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer alırken, Zelve Ören Yerini 41 bin 908 kişi, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 23 bin 241 yerli ve yabancı turist gezdi. Kapadokya bölgesini geçtiğimiz yılın aynı döneminde 133 bin 166 turist ziyaret etmişti.