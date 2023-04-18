Kapadokya bayram tatilinde dolup taşacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da yurt dışından ve yurt içinden yapılan rezervasyonla özellikle özel gün ve tatillerde yoğun talep görüyor.

Talebin yoğun olduğu bölgede hem turizmcilerin hem de gelen turistlerin yüzü gülüyor. Ayrıca misafirleri için bayrama özel bir takım da aktiviteler hazırlayarak bayramı Kapadokya bölgesinde, arazi araçları ve atlarla düzenlenen etkinliklere katılarak , masalsı vadileri karadan gezerken, sıcak hava balonlarıyla da gökyüzünden seyretme imkânı bulacaklar.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada "Deprem sonrası rezervasyonlarımızda seyrelmeler ve iptaller oldu. Daha sonra bölge turizmi tekrar toparlanma ivmesine girdi. Bayram ile birlikte de doluluk oranlarımız yüzde seksen – seksen beşlere ulaştı. Bayram haftasıyla beraber Türk misafirlerimiz Kapadokya bölgesini daha çok tercih ediyorlar. Türk misafirlerimiz de son dakikayı çok seviyor. Bayramın son dakika rezervasyonları ile birlikte yüzde doksanları geçeriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.