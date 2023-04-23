Kapadokya’da bayram mesaisi yoğun geçti

Kapadokya bölgesi bayram tatili dolayısıyla Dünya'nın tüm ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yerli ve yabancı turistlerin rağbetine uğradı.

HEDEF 6 MİLYON ZİYARETÇİ

Kapadokya turizminin 2023 yılında yine rekor kıracağını ve yıl sonunda hedeflenen 6 milyon ziyaretçi sayısı olduğunu belirten Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel "Dünyanın en güzel noktalarından bir tanesi Kapadokya, fantastik, masalsı şehir Kapadokya. Geçtiğimiz yıl 4 milyon 200 bin misafir ile rekor kırmıştı. 2023 yılı ilk ayı iyi başladı fakat depremlerle beraber bazı endişelerimiz oluşmaya başladı. Ancak depremden sonrada her ay bir önceki yılın rekorlarını kırmaya devam ediyoruz. Şu anda da yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşmış durumdayız.

Hedeflediğimiz rakama emin adımlar ile ilerliyoruz. Bu yıl koymuş olduğumuz hedef 6 milyon turisti ilimizde ağırlamak. Burada sahip olduğumuz yatak kapasiteleri ve etkinlik çeşitliği ile dünyanın her ülkesinden ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz. Burası artık Rusya'dan, Bulgaristan'dan, İspanya'dan direk seferlerin de yapıldığı bir destinasyon oldu. Uçak seferlerimiz hata içi altı, hafta sonu 7 sefere çıktı. Buda tercihin ve talebin yüksekliğini gösteriyor" dedi.