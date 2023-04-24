Kapadokya bayram tatilinde doldu taştı

Kapadokya bölgesi yılda 4 milyondan fazla ziyaretçi ağırlarken, 3 günlük bayram tatilinde 73 bin 605 yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşadı. Kapadokya bölgesi, 9 günlük ara tatil ile birleşen 3 günlük bayram tatiliyle çifte tatil yaşayarak ziyaretçi sayısında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Müze ve ören yerleri ziyaretçilerin yoğunluğuna uğramasıyla bayram tatilinde ilk tercih edilen yer olan Kapadokya'da 25 bin yatak kapasitesinin tamamı dolarak 3 günlük bayram tatili boyunca bölge doldu taştı.

3 günlük bayram tatilinde Zelve – Paşabağları ören yerini 22 bin 553 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Göreme Açıkhava müzesini 20 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgede ziyaret edilen diğer ören yerlerinden Kaymaklı Yeraltı şehrini 12 bin 363, Derinkuyu Yeraltı şehrini ise 10 bin 107 turist ziyaret etti.