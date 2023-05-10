Kapadokya’yı Nisan ayında 30 bin kişi gökyüzünden seyretti

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi yapıları ve bölgedeki çeşitli tur etkinlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Kapadokya'da ilk seçenek ön planda balon turları geliyor.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde Nisan ayında yapılan 10 günlük uçuşta bin 337 sıcak hava balonu havalanırken 30 bin 282 kişide Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti.

2022 yılının Nisan ayında sıcak hava balonları 18 gün havalanırken, 2 bin 159 uçuşta 45 bin 379 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı kuş bakışı izlemişti.

Yerli ve yabancı turistler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezinin onay verdiği günlerde uçuş yapan sıcak hava balonları ile Kapadokya Bölgesini gökyüzünden izleme imkânı buluyor.