Göbeklitepe’yi bayramda 32 bin kişi ziyaret etti

Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında bulunuyor. Alan 1963 yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve "V52 Neolitik Yerleşimi" olarak tanımlandı. Alanın gerçek değeri, 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başladı.

Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe'nin uzun yıllar öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşıldı. Kurban Bayramı'nda Göbeklitepeyi görmek için başta yurt içinden olmak üzere yurt dışından 32 bin kişi Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepiyi ziyaret etti.