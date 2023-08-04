Kapadokya’yı 2 milyon turist ziyaret etti

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 binden fazla turist ziyaret etti.

1 milyon 4 bin 666 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin ilk sırasında Göreme Açık Hava Müzesi yer alırken Zelve Ören Yerini 943 bin 669 kişi, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 502 bin 137 yerli ve yabancı turist gezdi.