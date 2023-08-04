Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Kapadokya'yı 2 milyon turist ziyaret etti
Giriş Tarihi: 4.8.2023 11:09

Kapadokya'yı 2 milyon turist ziyaret etti

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Kapadokya’yı 2 milyon turist ziyaret etti

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini yılın ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 binden fazla turist ziyaret etti.

1 milyon 4 bin 666 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin ilk sırasında Göreme Açık Hava Müzesi yer alırken Zelve Ören Yerini 943 bin 669 kişi, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 502 bin 137 yerli ve yabancı turist gezdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapadokya'yı 2 milyon turist ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA