Kapadokya’nın dört bir yanında festival ruhu devam ediyor

Sergilerden renkli bando gösterilerine, çocuk etkinliklerinden klasik, pop, alternatif rock konserlerine kadar binlerce kişi şehrin dört bir yanında kültür sanatla buluşmanın keyfini yaşıyor.

Festival kapsamında dün Avanos Meydanı'nda düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Avanos Amfi Tiyatro önü, Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi, Nevşehir TÜİK Meydanı'nda kurulan çocuk etkinlik alanlarında da çocuklar gün boyunca oyun parkurları, yarışmalar ve atölyelerle eğlencenin tadını çıkardılar.

BİNLERCE GENÇ MADRİGAL VE HEY!DOUGLAS'LA COŞTU

Akşam ise binlerce kişi konser alanlarını doldurdu. Göreme Festival Alanı'nda ilk olarak sahne alan alternatif rock müziğin yükselen gruplarından Madrigal, sevilen şarkılarını izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Madrigal'in ardından 70'lerin sevilen şarkılarına yaptığı coverlerla tanınan DJ Hey! Douglas, dinleyicileri coşturdu.

AVANOS'TA SEKSENLER RÜZGARI

Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi'nde ise 80'ler rüzgarı esti. Televizyon ekranlarında uzun yıllar sevilerek izlenen ve adeta bir fenomen haline gelen Seksenler dizisinin müzikali sahnelendi. Dizinin ünlü oyuncuları, dönemin sevilen şarkıları ve danslarla Nevşehirliler'e unutulmaz bir gece yaşattılar.

VADİDE ZEKİ MÜREN ŞARKILARI

Paşabağları Vadisi'nde de solitler Zerrin Naycı ve Suat Kılıç, Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdiler.