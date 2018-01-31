Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında!

Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe bugün Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Aspor ve sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor.

GİRESUNSPOR 0-1 FENERBAHÇE

GOL | 27' Mehmet Topal?

Büyük bir sürprizle Başakşehir'i eleyerek Çeyrek Finale yükselen Giresunspor'da hedef 'Peri Masalı'nın sürmesini sağlamak öte yandan Fenerbahçe'de ise hedef tur için avantajlı bir skor almak.

Giresun Atatürk Stadın'da oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Mücadele Aspor ve sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TURDAN UMUTLU

Tarihinin en önemli maçlarıdan birine çıkmaya hazırlanan Giresunspor'da yönetim tur şanslarından umutlu. Misafir edecekleri Fenerbahçe'den çekinmediklerini belirten yöneticiler "Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselirsek bu kesinlikle sürpriz olmaz." dedi.

GİRESUN İLE FENERBAHÇE İLK KEZ KARŞILAŞMIYOR

Süper Lig'deki ilk maçları 29 Aralık 1974'te Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Türkiye Kupası'ndaki ilk maçları 25 Şubat 1981'de golsüz eşitlikle tamamlandı. Giresunspor'un Fenerbahçe ile oynadığı 10 resmi karşılaşmada da galibiyeti yok.

ELJİF ELMAS İLK 11'DE!

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Giresunspor XI: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan.



Fenerbahçe XI: Kameni, Isla, Neustadter, Souza, Hasan Ali, Samed, M.Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Eljif Elmas, Fernandao.