Beşiktaş tura yakın

Mustafa ve Deniz karşılıklı ağları sarstı. Güneş'in 1-1'den sonra sahaya sürdüğü iki yıldızdan Oğuzhan, Negredo'nun penaltı golünün hazırlayıcısı oldu. Talisca ise fırsatçılığı ile skoru belirledi. Siyah-beyazlılar 6 Şubat'taki rövanşı tek farklı kaybetse bile yarı finalde...



Oyuna hızlı başlayan Beşiktaş, golü 21'de buldu. Caner'in ortasında Mustafa Pektemek'in vuruşunu, kaleci çeldi. Devamında Tolgay'ın pasına, şık topuk hareketiyle dokunan Pektemek, bu kez savunmaya takılsa da topu bir kez daha önünde buldu ve affetmedi: 1-0. 52'de Milinkovic'in pasında Deniz skora denge getirdi: 1-1. 72'de Lens'in ortasında Alper Uludağ'ın ters kafası direkten döndü. Topu önünde bulan Oğuzhan'ı Politevich düşürdü. Hakem, penaltıyı verdi. Negredo da kalecinin solundan golünü attı: 2-1. 79'da Talisca kaleci Hopf'un hatalı pasında topu önünde buldu. Sambacı, aşırtma şutuyla maçın skorunu belirledi: 3-1.







SAHA KENARINDA YÜKSEK TANSİYON

Beşiktaş'ın, Negredo'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçmesinden kısa bir süre sonra ortalık bir anda karıştı. Yedek kulübelerinin olduğu bölgede Politevich, Oğuzhan'a sert girdi. Caner'de işin içine girince tansiyon bir anda yükseldi.



VAGNER LOVE'A SKOR ENGELİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Love, ayağının tozuyla kadroya girerken, skor Şenol Güneş'in istediği gibi gitmeyince oyuna giremedi… Tecrübeli teknik adam, değişiklik haklarını, Adriano, Talisca ve Oğuzhan'dan yana kullandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi Love'a sevgi gösterilerinde bulundu.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş taraftarı, Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı 20 binin üzerinde siyah-beyazlı futbolsever tribünden takip etti.







MEHMETÇİĞE SELAM

Mustafa Pektemek, gol sevincinde Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Mehmetçiklerimizi unutmadı. Yaptığı asker selamıyla, "Yanınızdayız" mesajı verdi. Öte yandan Pektemek bu sezon üç golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu.