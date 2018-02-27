Akhisar - G.Saray maçında çıkış tüneli karıştı!

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, koridordaki itirazlarından dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçıdna Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisar ile karşılaştı.



İlk yarı Yehven Seleznov (19') ve Ahmet Çalık'ın karşılıklı golleriyle (21') 1-1 berabere sona erdi.

OKAN BURUK TRİBÜNE GÖNDERİLDİ!

İlk yarının son anlarında tansiyon yükseldi. Uzatma bölümlerinde köşe vuruşu kazanan Akhisarspor, hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla köşe vuruşunu kullanamadı. Bunun üzerine Okan Buruk büyük tepki gösterdi.



İtirazlarına çıkış koridorunda devan edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu TD Okan Buruk koridorda hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle tribüne gönderildi.



FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI OLABİLİR

Tribüne gönderilen Okan Buruk, eğer PFDK'dan ceza alırsa hafta sonu Fenerbahçe - Akhisarspor maçında takımının başında olamayacak.