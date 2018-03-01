Quaresma 2 derbide 49 dakika sahada kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalırken, maça kırmızı kartlar damga vurdu. Alper Potuk'un ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe 10 kişi kalırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakibin 1 kişi eksik kalması üzerine Babel ve Quaresma'yı oyuna alıp Lens ve Vida'yı kenara çekti. Lig maçında attığı 2 golle Fenerbahçe mücadelesinde galibiyeti getiren isim olan Quaresma, 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla yalnızca 6 dakika oyunda kalabildi. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe deplasmanında oynanan karşılaşmada da 2 dakika arayla 2 sarı kart görerek oyundan ihraç edilen Portekizli oyuncu, bu sezon forma giydiği 3 Fenerbahçe derbisinin 2'sinde kırmızı kart gördü.

TOPLAM 49 DAKİKA OYUNDA KALDI

46. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil olan Quaresma, dakikalar 52'yi gösterdiğinde Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek 6 dakikada oyundan atıldı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 41 ve 43. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kalan Portekizli oyuncu, bu 2 karşılaşmada toplam 49 dakika sahada kaldı.