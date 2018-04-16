Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile çarşamba günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde de sınırlı alanda çift kale dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



ÖZEL KONUKLAR

Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugünkü sarı-kırmızılı takımın antrenmanına Suriyeli mülteci çocuklar da konuk oldu. Küçük misafirler, antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi. Futbolcularla kısa süre idman yapan çocuklara Teknik Direktör Fatih Terim tarafından isimlerinin yazılı olduğu birer forma ve futbol topu hediye edildi.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde yarın saat 17.00'de bir antrenman daha gerçekleştirdikten sonra mücadele için kampa girecek.