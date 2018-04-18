CANLI | Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Turun ilk ayağında sarı kırmızılılar rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek avantaj yakalamıştı. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.