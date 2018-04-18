 CANLI | Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor - Türkiye Kupası - 18 Nisan 2018 Çarşamba

CANLI | Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Turun ilk ayağında sarı kırmızılılar rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek avantaj yakalamıştı. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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Türkiye Kupası 18 Nisan 2018, Çarşamba

Güncelleme: 18 Nisan 2018, Çarşamba 18:54

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Okan Buruk'un çalıştırdığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Turun ilk ayağında Galatasaray rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Finale yükselen taraf, yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında tur atlayan takımla karşılaşacak.

AKHİSAR'DA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi Galatasaray karşısında görev alamayan isimler.

KUPADA 6. RANDEVU

İki ekip, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 3'ünde Galatasaray galip gelirken 2 mücadele berabere tamamlandı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Martin Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Iasmin Latovlevici, Fernando, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Yedekler: Cedric Carrasso, Eray İşcan, Mariano, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Jason Denayer, Sofiane Feghouli

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir Keleş, Barbosa, Abdoul Sissoko, Bilal Kısa, Muğdat Çelik, Onur Ayık, Yevhen Seleznyov

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Saat: 20.30
Stat: Türk Telekom Stadı
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Yayın: A Spor

ASpor CANLI YAYIN

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