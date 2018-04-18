Fatih Terim "Kadromuz da bu kadar işte"

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupanın dışında kalan Galatasaray'da teknik Direktör Fatih Terim, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Terim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Bundan daha önemli bir sürpriz yok bence. Allah insanlara şans veriyor, siz bunları kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. Dolayısıyla ilk yarıda 2-0 geri düştük. İkinci yarıda biraz daha baskılı biraz daha sıkıştıran bir oyun oynadık ama yeteri kadar mücadele ettiğimizi söyleyemem. Yeteri kadar pozisyon bulduğumuzu söyleyemem. Yok birinci gol ofsayt, yok penaltı vardı... Onların hepsi maçtan sonraki fikir teatilerinde konuşursunuz ama Galatasray, olduğu her kupada sahanın içinde disiplini, isteği ve daha önemlisi ruhu olan bir takımdır. Beni mağlubiyetler üzmez, muhakkak üzer de futbolun içinde var der geçerim. Beni en çok üzen bu ruhu sahada görememektir.

Her dakika bir oyuncu değiştiremezsiniz. 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Burada da değil, seyahat yapacağız. Bir 72 saat önce de oynadık. Kadromuz da bu kadar işte. Burada en başta hatalı benim..."

Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarının tamamını izlemek için tıklayınız.