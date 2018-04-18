Galatasaray final yolunda Akhisar karşısında
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Turun ilk ayağında sarı kırmızılılar rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek avantaj yakalamıştı. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Türkiye Kupası 18 Nisan 2018, Çarşamba
Güncelleme: 18 Nisan 2018, Çarşamba 18:54
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Okan Buruk'un çalıştırdığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Turun ilk ayağında Galatasaray rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Finale yükselen taraf, yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında tur atlayan takımla karşılaşacak.
AKHİSAR'DA SAKATLAR CAN SIKIYOR
Yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi Galatasaray karşısında görev alamayan isimler.
KUPADA 6. RANDEVU
İki ekip, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 3'ünde Galatasaray galip gelirken 2 mücadele berabere tamamlandı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopez, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Barbosa, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA
Saat: 20.30
Stat: Türk Telekom Stadı
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Yayın: A Spor
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