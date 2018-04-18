Galatasaray final yolunda Akhisar karşısında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Turun ilk ayağında sarı kırmızılılar rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek avantaj yakalamıştı. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Okan Buruk'un çalıştırdığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Turun ilk ayağında Galatasaray rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Finale yükselen taraf, yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında tur atlayan takımla karşılaşacak.

AKHİSAR'DA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi Galatasaray karşısında görev alamayan isimler.

KUPADA 6. RANDEVU

İki ekip, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 3'ünde Galatasaray galip gelirken 2 mücadele berabere tamamlandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopez, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Barbosa, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Saat: 20.30

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Yayın: A Spor