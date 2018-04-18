Negredo: 2 kupayı da kaldırmak istiyoruz

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması öncesinde kulüp televizyonuna konuştu. Zor bir maç olacağının altını çizen Negredo, "Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. Fenerbahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da zorluk çıkaracaklar tabii ki. Kazanıp finali oynamak istiyoruz. Fenerbahçe ile bu sezon 3 maç oynadık. 3 maçta alınabilecek tüm sonuçlar ortaya çıktı. Kazandık, kaybettik, berabere kaldık. Bir derbide yaşanacak bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Derbilerde iki takım da mutlak kazanmak için çıkar sahaya. Fenerbahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için daha pozitif şeyler olacaktır sahada. Bireysel olarak oynadığım maçlarda Fenerbahçe'ye karşı iyi performans göstermiş olabilirim. Ama öyle bir maç oynayacağız ki kimin gol attığı, kimin asist yaptığı çok çok önemli değil. Önemli olan maçı kazanıp finale ulaşmak" açıklamasını yaptı.



"ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFTAYA KADAR SÜRER"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak konuşan Negredo, "Çok güzel bir mücadele oluyor bu sene. 4 takım birden son 5 haftada şampiyonluk mücadelesi veriyor ve her şey olabilir. Direkt kendi aramızda oynayacağımız maçlar var. Bu 4'lü içinde. Biz bütün maçlarımızı kazanıp onların da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabelaya baktığımız zaman 4 takım var. Aralarındaki puan farkı çok az. Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için sonuna kadar gidecek bu mücadele" dedi.

Gol sayısından ziyade asist sayısıyla ilgili sorulan bir soruya cevap veren İspanyol golcü, takım arkadaşlarına alan açmasıyla ilgili olarak "Aslında buna tecrübe diyebiliriz. Uzun yıllar futbol oynuyorsunuz. Futbol size bazı şeyler öğretiyor. Tabii kendi kaliteniz de var. Ama tipik bir santrforu ele aldığımız zaman tabii ki santrforun en büyük özelliklerinden biri egoist olmasıdır. Bazı yerlerde beklenmedik hareketler yapma adına kendi pozisyonum dahi olmasına rağmen pas vermeyi tercih ediyorum. Bazen de bunda yanılıyor olabilirim, belki vurmam gerekiyor ama bir anda öyle gelişiyor" diye konuştu.



"TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Bu hafta maskeyi çıkaracağını söyleyen Alvaro Negredo, "Doktor ile konuştuk, bu hafta kullanmayacağım. Şu anda da antrenmanlarda kullanmıyorum. Sağ gözümün bakış açısını biraz kapatıyordu. Zorluk olarak söyleyecek olursak burnumun üzerinde baskı yaparak nefes almamı zorlaştırıyordu. Ama bu hafta artık takmayacağım" dedi.

İstanbul'un kendisini ve ailesini pozitif yönde çok şaşırttığını söyleyen İspanyol forvet, "Ailemle birlikte sokağa çıktığımızda sadece Beşiktaş taraftarı değil, diğer takımların taraftarları da çok büyük ilgi ve saygı gösteriyorlar. Biz de aynı şekilde aile olarak Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren hem desteklediler hem saygı gösterdiler. Benim de aynı şekilde onlara saygım ve sevgim sonsuz" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Negredo, "2 kupa kazanma şansımız var. Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi sezon boyunca mükemmel bir şekilde destekledi. Bu mutluluğu hak ediyorlar, biz de onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.