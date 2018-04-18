Okan Buruk "Taktiksel olarak çok iyi oynadık"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Buruk yaptığı açıklamada "2-1'lik skor büyük dezavantajdı. Ama maçtan önce de söyledim. Biz golü bulduğumuzda çok daha iyi ve güvenli oynayan, deplasmanda hızlı hücumları iyi yapan bir takımız. Bugün taktiksel olarak çok iyi oynadık." dedi.

Okan Buruk'un yaptığı açıklamaların tamamını izlemek için tıklayınız.