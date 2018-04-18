Okan Buruk "Tek hedefimiz finali kazanmak"

Galatasaray deplasmanında 2-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İnşallah kupayı kazanırız ve Avrupa'ya gideriz" dedi.

Galatasaray'ı kupada saf dışı bırakarak Diyarbakır'da oynanacak olan finale yükselmeyi başaran ilk takım olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erken bir golün maçı değiştireceğini söyleyen Buruk, "Maçtan önceki oyunculara aktardığımız düşüncelerimiz, oyuna golle başlayabilirsek oyun farklı olacağı yönündeydi. Maça da golle başladık ve pozisyonlar bulduk. Rakibin arkasına sarkmayı düşünüyorduk. Bunu uzun toplarla yaptık. Doğru işler yaptık. Daha fazla gol de atabilirdik. Rakibin hamleleri oldu, bizim hamlelerimiz oldu. 3'lü savunmaya dönüp alan daraltmaya çalıştık. Galatasaray'ın son bölümde baskısı oldu ama bunları da savuşturduk. Akhisarspor için tarih yazdık. En büyük mutluluk şu anda Akhisar sokaklarında insanların finali kutlaması. Ben Galatasaray'da oynarken bu kutlamaları çok yaşamıştım. Şimdi Akhisar için bunu yaşıyorum, mutluyum" açıklamasını yaptı.

"KADRO DERİNLİĞİMİZ AZ"

Galatasaray'ın rotasyon yapmasını beklediğini söyleyen Okan Buruk, "Galatasaray'dan rotasyon bekliyordum. İlk maçın 2-1 olması rotasyonu daha da kolaylaştırıyordu. Biraz da bunun üzerinde planlamamızı yaptık" dedi. 2 gol bulan Seleznyov'la ilgili konuşan Buruk, "Seleznyov milli takım oyuncusu. Karabük'te bir düşüş yaşamıştı. Bize geldiğinde yeniden çıkış yakalamak istiyorum dedi. Hayatını çok iyi şekilde düzenledi, bize çok katkı sağlıyor. 2,5 yıllık anlaşması var. Bu tarz maçlarda çok iyi oynuyor. Yüzde 100'e ulaşsa daha da iyi oynayacaktır. Takım için her şeyi yapıyor" sözlerini sarf etti.

Ligin çok zor bir lig olduğunu sözlerine ekleyen Okan Buruk, "Alttaki takımlara bakıldığında hiçbir takımı buraya koyamazsınız. Osmanlı, Konya, Bursaspor, Alanya gibi ekipleri normalde küme düşme hattına koyamazsınız. Bizim en büyük sıkıntımız kadro derinliğimizin az olması. Lopes'in Galatasaray ve Başakşehir maçlarında gördüğü kırmızı kartlar bizi ligde çok etkiledi. Bütçe olarak bu ligin en düşük bütçelerinden birisiyle mücadele ediyoruz ve bu bizim için çok önemli. 34 puan aslında kötü bir puan değil ama daha fazlasını yakalayabilirdik. Kupada bize Avrupa yolu açıldı. İnşallah ligde de kazanıp yolumuza devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fatih Terim'e karşı rakip olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulan Okan Buruk, "Fatih Hoca benim için çok değerli bir isim. Hayatımızın en güzel günlerini onunla birlikte yaşadık. Çok da başarılı bir hoca. Takımın kimliğinden belli oluyor. Bu statta futbolcu olarak hiç oynamadım ama buraya çıkmak da duygusal bir ortam ortaya koyuyor. Ama bir yerden sonra duygusallık, yerini profesyonelliğe bırakıyor" dedi. Son olarak finalde hangi rakibin çıkmasını istediği sorulan Buruk, "Bugün buraya gelirken umutlarımız vardı. İlk maçtaki 2-1'lik sonuçtan sonra çok fazla bir hayal kurmadık ve karşımıza kimin çıkacağını düşünmedik. Maç bittikten sonra bunu düşünmeye başladım. Final oynayacağız ve finali kazanan takım hatırlanacak. Bizim tek hedefimiz finali kazanmak. Kupa kaldırmak istiyoruz. Futbolcu olarak çok kupa kaldırdım, inşallah teknik adam olarak da kupayı kaldırıp Avrupa'ya gideriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Okan Buruk'un yaptığı açıklamaların tamamını izlemek için tıklayınız.