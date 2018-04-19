Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in son durumunu açıkladı
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, başına atılan yabancı cisim nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Cuma 01:07
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hoca çok iyi. Hoca, 'Arkadaşlar gitsinler' dedi. Burası kalabalık. Biz Beşiktaşlıyız başkalarına da zarar vermeyelim. Vaziyetimiz iyi. Hepinize teşekkür ederim. Geçmiş olsun hepimize" açıklamasını yaptı.
Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular Şenol Güneş'i ziyaret etti.
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