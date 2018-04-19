Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Atv'de

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefesleri kesmiş, Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı. 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finale gitmek isteyen iki takımın rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertlilere galibiyet dışında 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler tur için yetecek. Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlikte finalist olacak. Normal süre 2-2 biterse, maç uzayacak. Turu geçmesi halinde 17. kez adını finale yazdıracak olan Fenerbahçe kupada son 17 maçı kaybetmedi. 6 kez bu kulvarda şampiyonluk yaşayan Kanarya, Beşiktaş'la oynadığı 3 finali ise kazanamadı. Daha önce 15 kez final oynayan Kartal ise bu kupayı 9 kez müzesine götürdü.