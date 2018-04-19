Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Atv'de
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı’nda 20.30’da başlayacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, atv’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelirken, dev derbinin öncesi ve sonrasında yaşananlar gün boyu A Spor’da olacak.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 00:48
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefesleri kesmiş, Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı. 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finale gitmek isteyen iki takımın rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertlilere galibiyet dışında 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler tur için yetecek. Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlikte finalist olacak. Normal süre 2-2 biterse, maç uzayacak. Turu geçmesi halinde 17. kez adını finale yazdıracak olan Fenerbahçe kupada son 17 maçı kaybetmedi. 6 kez bu kulvarda şampiyonluk yaşayan Kanarya, Beşiktaş'la oynadığı 3 finali ise kazanamadı. Daha önce 15 kez final oynayan Kartal ise bu kupayı 9 kez müzesine götürdü.
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