CANLI | Fenerbahçe - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak...

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, atv'den canlı ve şifresiz olarak izleyebileceksiniz. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin; Medel, Oğuzhan, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Negredo

AKHİSARSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefesleri kesmiş, Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı.

9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finale gitmek isteyen iki takımın rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertlilere galibiyet dışında 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler tur için yetecek.

Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlikte finalist olacak. Normal süre 2-2 biterse, maç uzayacak.

Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor adını Diyarbakır'da oynanacak final maçına yazdıran ilk takım olmuştu.