Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde 3 gözaltı!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nun önünde taraftarlar arasında arbede yaşandı. Olaylar sonucunda bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi.

Taraftarların Ülker Stadyumu'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu. Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.