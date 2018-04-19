Fatih Terim "Galatasaray ruhu sahada yoktu"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sözlerine, "Bundan daha önemli bir sürpriz yok" diyerek başladı. İşte Terim'in açıklamaları: "Allah insanlara şans veriyor, kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz... Yok ilk gol ofsayt, yok penaltı vardı, bunların hepsini konuşursunuz ama G.Saray her kupada isteği, ruhu olan takımdır... Beni mağlubiyetler üzmez. Beni en çok üzen, ruhu sahada görememektir... Bunların hepsi G.Saray'ın lisanslı oyuncuları. Transfer edilmiş, bu kulüpte kalması istenmiş, oynaması gereken oyuncular... Akhisar'ı tebrik ediyorum. Beni üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır... Ben de isterim Nagatomo ve Mariano ile çıkayım ama 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Kadromuz bu kadar işte!.. Ne varsa ortaya koymak zorundayız. Hatalı benim, güvendim, yine güveneceğim. Ben diyorum ya, mayıs ayında, haziranda bir şeyler paylaşacağım diye. Onlar benim ne dediğimiz anlıyor zaten... En büyük hata benim. En büyük özelliğim oyuncularıma güvenmek. Bazen hayal kırıklıkları oluyor."



MAİCON'A FIRÇA

İlk yarıdaki kötü futbol Terim'i çıldırttı. Sakatlık yüzünden oyun durunca Terim, Maicon'a fırça attı. İkinci yarıda 10 dakika içinde iki sarı kart gören Brezilyalı, ligdeki Alanya maçında da oynama şansını kaybetti. Maicon, ilk yarıdaki Yeni Malatya maçında dönemin hocası Tudor ile kavga etmişti. Bu arada İdari Menajer Şükrü Hanedar da itiraz yüzünden oyundan atıldı.



MUSLERA SINIFTA KALDI

Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosunda as iki oyuncudan biri olan Muslera performansı ile istenileni veremedi. Kalesine atılan 4 isabetli şutun 2'sine gol izni veren Uruguaylı futbolcu, kalesini 35 dakikada düşürdü.