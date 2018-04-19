MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak...

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, atv'den canlı ve şifresiz olarak izleyebileceksiniz. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

AKHİSARSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefesleri kesmiş, Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı.

9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finale gitmek isteyen iki takımın rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertlilere galibiyet dışında 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler tur için yetecek.

Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlikte finalist olacak. Normal süre 2-2 biterse, maç uzayacak.

Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor adını Diyarbakır'da oynanacak final maçına yazdıran ilk takım olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Nabil Dirar, Mehmet Topal, Josef, Giuliano, Aatif, Soldado

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Oğuzhan, Babel, Negredo