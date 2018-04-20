20 kişiye gözaltı!

Maçta olaylar, Beşiktaş'ın korner atışlarını kullanan Quaresma'ya atılan yabancı maddelerle başladı. İlk korner atışında Quarasma'nın sırtına gelen bir anahtarlık ise sosyal medyada bile konu aldı. Ters tarafta kazanılan bir diğer kornerde de bu yabancı maddeler devam edince oyun 2 dakika kadar durdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve futbolcular, taraftarlarını uyarmaya giderken maçın hakemi Mete Kalkavan da yardımcılarını yanına çağırdı.



SORUŞTURMA AÇILDI

IKİNCİ yarıda Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan olaylar ve Şenol Güneş'e gelen yabancı madde sonrasında maç tatil edildi. Aralarında Güneş'e çakmak atan kişinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı da olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.



Q7'YE ANAHTAR!

Quaresma'ya kullandığı kornerler sırasında atılan yabancı maddeler arasında anahtar da vardı.