Az paraya çok iş yaptı

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, 72,2 milyon Euro bonservis ödediği 26 kişilik kadrosuna rağmen, 26 oyuncusunun 24'üne bedel ödemeyen ve sadece 270 bin Euro kasasından çıkaran Akhisar'ı geçemedi. Galatasaray'ın en fazla bonservis ödediği 4 oyuncunun üçü sahada olurken (Maicon, Muslera, Fernando) uzun süredir forma şansı bulamayan oyuncuların yetersiz performansı taraftarı kızdırdı.



SELEZNOV FARKI

Takımın en fazla eleştirilen ismi olan Latovlevici için Galatasaray'ın kasasından 550 bin Euro çıkarken, bu değer bile Akhisar'ın toplam ödediği bonservislerin üzerinde. Galatasaray'a iki kupa maçında 3 gol atan Seleznov bedavaya geldiği Akhisarspor'u 116 dakikada kâr ettirdi. Ege ekibi ile 2. maçında hem de 90. dakikada attığı golle Antalyaspor karşısında beraberliği getiren ve takımına 1 milyon TL prim kazandıran Ukraynalı, sonrasında Konyaspor'a 2, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne 1'er gol attı.