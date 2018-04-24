 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde soruşturma büyüyor - Türkiye Kupası - 24 Nisan 2018 Salı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde soruşturma büyüyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasındaki olayları her yönüyle araştıran polis dün 8 kişiyi daha gözaltına aldı.. Toplam sayı 31 oldu.. Yüzlerce maç görüntüsü ise inceleniyor

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Türkiye Kupası 24 Nisan 2018, Salı

Güncelleme: 24 Nisan 2018, Salı 01:14

Geçen hafta perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı dün itibariyle 31'e yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Polisin yakaladığı şüpheli sayısı böylece 31'e yükseldi. Bu şahıslar arasında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D. de yer alıyor.

TOLGA'DAN ŞİKAYETÇİ!
OLAYLAR sırasında Beşiktaşlı yedek kaleci Tolga Zengin tarafından yumruklandığını belirten Ülker Stadyumu'ndaki güvenlik görevlisi E.P, şikayetçi oldu. Zengin'in kendisine hakaret ederek saldırdığını anlatan güvenlik görevlisi, basına yansıyan bazı görüntüleri de delil göstererek Tolga'nın cezalandırılmasını istedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de olaylara dair yaptığı basın toplantısında güvenlikçilerden şikayetçi olmuş ve Beşiktaşlı futbolcuların güvenlikler tarafından darp edildiğini söylemişti.

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