Son dakika: Maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'a ne ceza gelecek?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının kaldığı yerden oynanmasına karar verilmesinin ardından Beşiktaş olağanüstü toplandı. Beşiktaş Yönetim Kurulu, maça çıkmama kararı aldı. Bu kararından ardından gündemin önemli başlıklarından biri Beşiktaş'a uygulanacak olası yaptırımlar. İşte cevabı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp bu karar üzerine olağanüstü toplandı. Divan Kurulu İstişare Toplantısının ardından toplanan Beşiktaş Yönetim Kurulu derbiye çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.



Beşiktaş'ın kupa maçına çıkmama kararı sonrası beklenen yaptırımlar;

-Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.

-Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamaz.

-Türkiye Kupası'ndan bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.

Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural;

Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.