Beşiktaş'a KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi.
Türkiye Kupası 27 Nisan 2018, Cuma
Güncelleme: 27 Nisan 2018, Cuma 10:56
Beşiktaş'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla..."
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