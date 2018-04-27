 Beşiktaş'a KAP'a bildirdi - Türkiye Kupası - 27 Nisan 2018 Cuma

Beşiktaş'a KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi.

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Türkiye Kupası 27 Nisan 2018, Cuma

Güncelleme: 27 Nisan 2018, Cuma 10:56

Beşiktaş'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla..."

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