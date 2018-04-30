 Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Türkiye Kupası - 30 Nisan 2018 Pazartesi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

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Türkiye Kupası 30 Nisan 2018, Pazartesi

Güncelleme: 30 Nisan 2018, Pazartesi 18:28

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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