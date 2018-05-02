Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çıkmama kararı aldığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Türkiye Kupası 02 Mayıs 2018, Çarşamba
Güncelleme: 02 Mayıs 2018, Çarşamba 19:36
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
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