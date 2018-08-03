Süper kupa fınalı’ne 2 gün kaldı

SÜPER Lig'de yeni sezon için geri sayım başlarken heyecanın fitili pazar günü Konya'da Süper Kupa finali ile ateşlenecek. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Akhisarspor arasında oynanacak mücadele atv'den canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak final maçının öncesi ve sonrasında yaşananlar ile karşılaşma ile ilgili çarpıcı yorumlar ise gün boyu A Spor'da olacak.