Maliyeti düşük değeri çok büyük: Akhisarspor

Yeni sezon öncesi Konya'da oynanan Süper Kupa finalinde son şampiyon Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla geçerek mutlu sona ulaşan Akhisarspor, parayla saadet olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kadro değeri en düşük 3. takımı olarak dikkat çeken Ege ekibi, Fenerbahçe'yi geçip Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı. Önceki gün de Süper Kupa'da 85 milyon Euro ile ligin en değerli takımı olan Galatasaray'ı devirmeyi başardı. Transfermarkt'a göre geride kalan sezonda kadro değeri 27 milyon Euro, şu anda ise 18 milyon Euro olan yeşil-siyahlılar, toplam kadro değeri 160 milyon Euro'yu bulan iki dev ekibi kupadan etti.



TARİH YAZICILAR

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Akhisar, Süper Kupa'da da ilk kez mutlu sona ulaştı. Aynı zamanda teknik direktör Safet Susic de kariyerinde ilk kupasını havaya kaldırdı.



SÜPER COŞKU

Akhisarspor'un, Süper Kupa'yı kazanması, Akhisarlılara büyük sevinç yaşattı. Meydanda toplanan taraftarlar kupa sevincini meşalelerle kutladı.



10 YILDA AKHİSARSPOR'UN GELİŞİMİ

2007-2008 TFF 3.Lig Şampiyonu

2009-2010 TFF 2.Lig Şampiyonu

2011-2012 Spor Toto 1.Lig Şampiyonu

2017-2018 Türkiye Kupası

2018 TFF Süper Kupası