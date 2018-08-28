Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018- 2019 sezonu heyecanı, bugün ve yarın oynanacak 21 karşılaşma ile başlıyor. Futbolseverlerin yine ATV, A Spor ekranlarından takip edebileceği kupa heyecanının ilk gününde iki maç var. 14:30'daki Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959 ve 16:30'daki Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor maçları A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, 2, 3 ve 4. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada 5. tur, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final müsabakaları ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Yerinin daha sonra açıklanacağı final ise 16 Mayıs 2019'da...