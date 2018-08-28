Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor
Türkiye’nin naklen ve şifresiz maç keyfini yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk tur maçları bugün başlıyor. İlk gün oynanacak iki maçı da A SPOR naklen yayınlıyor.
Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı
Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 01:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018- 2019 sezonu heyecanı, bugün ve yarın oynanacak 21 karşılaşma ile başlıyor. Futbolseverlerin yine ATV, A Spor ekranlarından takip edebileceği kupa heyecanının ilk gününde iki maç var. 14:30'daki Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959 ve 16:30'daki Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor maçları A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, 2, 3 ve 4. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada 5. tur, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final müsabakaları ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Yerinin daha sonra açıklanacağı final ise 16 Mayıs 2019'da...
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