Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 (Canlı)
Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı
Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 14:38
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu heyecanı başladı. 1. turda oynanan ve saat 14.30'da başlayan Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
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