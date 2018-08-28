 Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 (Canlı) - Türkiye Kupası - 28 Ağustos 2018 Salı

Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı

Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 14:38

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu heyecanı başladı. 1. turda oynanan ve saat 14.30'da başlayan Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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