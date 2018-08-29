Gollü maçı Ereğli kazandı

42 takımın dahil olduğu Türkiye Kupası'nda günün ikinci karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediye'nin konuğu 1074 Çankırıspor oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Ereğli Beyçayır Stadyumu'nda oynandı. Karadeniz Ereğli Belediye mücadeleden 3-2 skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.