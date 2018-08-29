 Gollü maçı Ereğli kazandı - Türkiye Kupası - 29 Ağustos 2018 Çarşamba

Gollü maçı Ereğli kazandı

Karadeniz Ereğli, gollü geçen maçta Çankırıspor’u geçip tur atladı

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 00:34

42 takımın dahil olduğu Türkiye Kupası'nda günün ikinci karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediye'nin konuğu 1074 Çankırıspor oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Ereğli Beyçayır Stadyumu'nda oynandı. Karadeniz Ereğli Belediye mücadeleden 3-2 skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN