Gollü maçı Ereğli kazandı
Karadeniz Ereğli, gollü geçen maçta Çankırıspor’u geçip tur atladı
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba
Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 00:34
42 takımın dahil olduğu Türkiye Kupası'nda günün ikinci karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediye'nin konuğu 1074 Çankırıspor oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Ereğli Beyçayır Stadyumu'nda oynandı. Karadeniz Ereğli Belediye mücadeleden 3-2 skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
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