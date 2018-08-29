Yeni Amasyaspor 2. turda

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk eden Yeni Amasyaspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Yeni Amasyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk etti. Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 3-1 galip geldi. Yeni Amasyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura taşıyan golleri Gideon Adinoy Sani, Hakan Doğan ve Aslan Gök kaydetti. Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un tek golü ise Siboniso Lungelo Mtshali'den geldi.