Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor (Canlı)
Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor maçları A Spor ve Sabah.com.tr'den dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba
Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:32
Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda saat 14.30'da başlayan maçta Yeni Amasyaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk ediyor. Saat 15.15'te başlayan karşılaşmada ise Kilis Belediyespor'un rakibi Diyarbakır Yolspor.
Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor maçları A Spor ve Sabah.com.tr'den dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor.
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