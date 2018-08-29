Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor maçları A Spor ve Sabah.com.tr'den dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor.