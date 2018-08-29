 Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor (Canlı) - Türkiye Kupası - 29 Ağustos 2018 Çarşamba

Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor maçları A Spor ve Sabah.com.tr'den dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:32

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda saat 14.30'da başlayan maçta Yeni Amasyaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk ediyor. Saat 15.15'te başlayan karşılaşmada ise Kilis Belediyespor'un rakibi Diyarbakır Yolspor.

Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor maçları A Spor ve Sabah.com.tr'den dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN