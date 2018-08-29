Ziraat Türkiye Kupası’nda Kilis Belediyespor 2. tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbakır Yolspor'u 3-2 yenerek, 2'inci tura çıktı.

Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda Kilis Belediyespor ile Diyarbakır Yolspor arasında oylanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kilis Belediyespor 2. dakikada Alı Yıldırım'ın gölü ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor Ali Yıldırım'ın 20. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Diyarbakır Yolsporlu Ferhat 25. dakikada attığı gol ile skor 2-1 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Kilis Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Diyarbakır Yolspor 55. dakikada Bilal Polat'ın attığı gol ile skor 2-2 oldu. 90 dakika bu skor ile tamamlanması üzerine maç uzatmalara gitti. Kilis Belediyespor'dan Ali Yıldıım kendisinin ve takımının 3 gölünü 104. dakikada kaydetti. Karşılaşma Kilis Beledispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'inci tura çıktı.

