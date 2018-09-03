 Kupada kura çekimi 6 Eylül'de - Türkiye Kupası - 3 Eylül 2018 Pazartesi

Kupada kura çekimi 6 Eylül'de

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının kura çekimi, 6 Eylül Perşembe günü yapılacak.

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Türkiye Kupası 03 Eylül 2018, Pazartesi

Güncelleme: 03 Eylül 2018, Pazartesi 14:59

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekiminde TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri hazır bulunacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu'nda, 1. eleme turunu geçen 21 ekip ile TFF 3. Lig'de yer alan 53 takım mücadele edecek.

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