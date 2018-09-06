Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci tur kuraları çekiliyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının kura çekimi, bugün yapılacak. İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile kulüp temsilcileri hazır bulunacak. İlk tur maçları A Spor'dan ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turunda, 1. eleme turunu geçen 21 ekip ile TFF 3. Lig'de yer alan 53 takım mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunda müsabakalar, 12 Eylül Çarşamba günü tek maç üzerinden oynanacak ve yine A Spor farkıyla futbolseverlere ulaşacak.