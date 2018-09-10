 Kupanın 2. turunda hakemler belli oldu - Türkiye Kupası - 10 Eylül 2018 Pazartesi

Kupanın 2. turunda hakemler belli oldu

Kupada ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 10 Eylül 2018, Pazartesi

Güncelleme: 10 Eylül 2018, Pazartesi 10:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak ikinci tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Ofspor-1461 Trabzon: Furkan Aksuoğlu

14.30 Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare: Gökhan Özbulut

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62: Mehmet Terece

15.00 Iğdır Esspor-Bitlis Özgüzelderespor: Alpaslan Şen

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor: Tayfun Sarı

15.00 Payasspor-Kozan Belediyespor: Burak Aksak

15.00 Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor: Batuhan Bayar

12 Eylül Çarşamba:

13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: Adem Cinek

14.30 Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: Yusuf Aydın

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: Bayram Başkan

14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Ömer Faruk Gültekin

14.30 Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: Tolga Sancak

14.30 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: Yiğit Peşin

15.00 Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: Ali Karatutlu

15.00 Kemerspor 2003-Muğlaspor: Şeref Taştan

15.00 Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: Aytaç Geçgel

15.00 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: Volkan Okur

15.00 Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: Yakup Özhan

15.00 Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: Özgür Reha Alıcı

15.00 Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: Şahin Berker

15.00 Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: Tunç Özdemir

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: Serhad Ürkmez

15.30 Sinopspor-Yeni Orduspor: Gürcan Hasova

15.30 Körfezspor-Düzcespor: Ahmet Aydın

15.30 Bergama Belediyespor-Bucaspor: Erdoğan Özkaya

15.30 Halide Edip Adıvar-Çengelköy: Sezer Polat

15.30 Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: Ömer Kocabey

15.30 Büyükçekmece Tepecik-Gaziosmanpaşa: Okan Kayataş

15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: Sefa Can Meral

15.30 Esenler Erokspor-Ergene Velimeşe: Önder Turgay Demirdak

15.30 Silivrispor-Alibeyköy: Serkan Önsal

19.00 Tire 1922-Turgutluspor: Feridun Daldaş

19.00 Kocaelispor-Gölcükspor: Barkın Kara

13 Eylül Perşembe:

13.00 Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: Eren Gökmen

15.00 Bartınspor-Çayırovaspor: Emre Korkmaz

15.30 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: Emre Abar

15.30 Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: Serkan Eryılmaz

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