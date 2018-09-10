Kupanın 2. turunda hakemler belli oldu
Kupada ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 10 Eylül 2018, Pazartesi
Güncelleme: 10 Eylül 2018, Pazartesi 10:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak ikinci tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.00 Ofspor-1461 Trabzon: Furkan Aksuoğlu
14.30 Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare: Gökhan Özbulut
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62: Mehmet Terece
15.00 Iğdır Esspor-Bitlis Özgüzelderespor: Alpaslan Şen
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor: Tayfun Sarı
15.00 Payasspor-Kozan Belediyespor: Burak Aksak
15.00 Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor: Batuhan Bayar
12 Eylül Çarşamba:
13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: Adem Cinek
14.30 Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: Yusuf Aydın
14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: Bayram Başkan
14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Ömer Faruk Gültekin
14.30 Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: Tolga Sancak
14.30 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: Yiğit Peşin
15.00 Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: Ali Karatutlu
15.00 Kemerspor 2003-Muğlaspor: Şeref Taştan
15.00 Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: Aytaç Geçgel
15.00 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: Volkan Okur
15.00 Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: Yakup Özhan
15.00 Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: Özgür Reha Alıcı
15.00 Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: Şahin Berker
15.00 Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: Tunç Özdemir
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: Serhad Ürkmez
15.30 Sinopspor-Yeni Orduspor: Gürcan Hasova
15.30 Körfezspor-Düzcespor: Ahmet Aydın
15.30 Bergama Belediyespor-Bucaspor: Erdoğan Özkaya
15.30 Halide Edip Adıvar-Çengelköy: Sezer Polat
15.30 Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: Ömer Kocabey
15.30 Büyükçekmece Tepecik-Gaziosmanpaşa: Okan Kayataş
15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: Sefa Can Meral
15.30 Esenler Erokspor-Ergene Velimeşe: Önder Turgay Demirdak
15.30 Silivrispor-Alibeyköy: Serkan Önsal
19.00 Tire 1922-Turgutluspor: Feridun Daldaş
19.00 Kocaelispor-Gölcükspor: Barkın Kara
13 Eylül Perşembe:
13.00 Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: Eren Gökmen
15.00 Bartınspor-Çayırovaspor: Emre Korkmaz
15.30 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: Emre Abar
15.30 Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: Serkan Eryılmaz
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