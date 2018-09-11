Bitlis Özgüzeldere 90'da tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Iğdıresspor'a konuk olan Bitlis Özgüzeldere karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Türkiye Kupası 11 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 11 Eylül 2018, Salı 14:50
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Iğdıresspor, Bitlis Özgüzeldere'yi konuk etti.
90. dakikada Cuma Nasir'ın attığı golle Bitlis temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.
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