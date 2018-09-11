Kupada ikinci tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. 74 takımın karşılaşacağı 2.

Tur Eleme maçları bugün başlayacak. Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, şifresiz olarak 7 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.



7 MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Yayın Tarihi: 11 Eylül 2018 | Salı

13:00 Ofspor – 1461 Trabzon | Canlı

15:00 Iğdıresspor – Bitlis Özgüzelderespor | Canlı

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2018 | Çarşamba

13:00 Artvin Hopaspor – Anagold 24Erzincan | Canlı

15:30 Sinopspor – Yeni Orduspor | Canlı

19:00 Kocaelispor – Gölcükspor | Canlı

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2018 | Perşembe

13:00 Yeni Amasyaspor – Çorum Belediyespor | Canlı

15:30 Nazilli Belediyespor – Karşıyaka | Canlı



GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

14.30 Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare 14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor 15.00 Payasspor-Kozan Belediyespor 15.00 Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor