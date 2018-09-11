Kupada ikinci tur heyecanı
Türkiye Kupası 11 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 11 Eylül 2018, Salı 01:01
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. 74 takımın karşılaşacağı 2.
Tur Eleme maçları bugün başlayacak. Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, şifresiz olarak 7 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.
7 MAÇ CANLI YAYINLANACAK
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2018 | Salı
13:00 Ofspor – 1461 Trabzon | Canlı
15:00 Iğdıresspor – Bitlis Özgüzelderespor | Canlı
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2018 | Çarşamba
13:00 Artvin Hopaspor – Anagold 24Erzincan | Canlı
15:30 Sinopspor – Yeni Orduspor | Canlı
19:00 Kocaelispor – Gölcükspor | Canlı
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2018 | Perşembe
13:00 Yeni Amasyaspor – Çorum Belediyespor | Canlı
15:30 Nazilli Belediyespor – Karşıyaka | Canlı
GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
14.30 Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare 14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor 15.00 Payasspor-Kozan Belediyespor 15.00 Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor
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